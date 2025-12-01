Auf Drogen hinterm Steuer: Lkw rutscht von A14

Leipzig - Ein Lkw-Unfall auf der A14 bei Leipzig sorgte am Montagmorgen für Verkehrseinschränkungen.

Der Lkw rutschte durch das Gebüsch in den Straßengraben. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von einem Polizeisprecher erfuhr, kam der Lkw gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Magdeburg auf Höhe der Ausfahrt Leipzig-Nord von der Straße ab und rutschte in den Graben.

Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst noch unklar, der Fahrer reagierte aber positiv auf einen Drogenschnelltest. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen, im Krankenhaus muss er sich nun einer Blutentnahme unterziehen.

Da der Lkw drohte umzukippen, rückten zahlreiche Einsatzkräfte mit schwerer Gerätschaft an. Mit einem Kran konnte der Lastwagen schließlich geborgen werden.