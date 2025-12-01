Auf Drogen hinterm Steuer: Lkw rutscht von A14
Leipzig - Ein Lkw-Unfall auf der A14 bei Leipzig sorgte am Montagmorgen für Verkehrseinschränkungen.
Wie TAG24 von einem Polizeisprecher erfuhr, kam der Lkw gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Magdeburg auf Höhe der Ausfahrt Leipzig-Nord von der Straße ab und rutschte in den Graben.
Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst noch unklar, der Fahrer reagierte aber positiv auf einen Drogenschnelltest. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen, im Krankenhaus muss er sich nun einer Blutentnahme unterziehen.
Da der Lkw drohte umzukippen, rückten zahlreiche Einsatzkräfte mit schwerer Gerätschaft an. Mit einem Kran konnte der Lastwagen schließlich geborgen werden.
Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten musste der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich, inzwischen rollt er aber wieder wie gewohnt.
