Sekundenschlaf? Ford brettert in Leitplanke und reißt Gullydeckel aus dem Boden

Leipzig - Am Montagmorgen krachte es auf der Leipziger Wundtstraße/B2.

Die 27-Jährige krachte mit ihrem Ford gegen die Leitplanke. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von der Polizei erfuhr, spielte sich der Unfall gegen 9.40 Uhr ab.

Demnach war eine 27-jährige Ford-Fahrerin stadteinwärts auf der Wundtstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Richard-Lehmann-Straße plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Wie genau es dazu kommen konnte, ist bisher unklar. Möglicherweise war die Frau in Sekundenschlaf gefallen.

Der Ford kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mittelleitplanke, wobei der Wagen so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war.