Sekundenschlaf? Ford brettert in Leitplanke und reißt Gullydeckel aus dem Boden
Leipzig - Am Montagmorgen krachte es auf der Leipziger Wundtstraße/B2.
Wie TAG24 von der Polizei erfuhr, spielte sich der Unfall gegen 9.40 Uhr ab.
Demnach war eine 27-jährige Ford-Fahrerin stadteinwärts auf der Wundtstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Richard-Lehmann-Straße plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor.
Wie genau es dazu kommen konnte, ist bisher unklar. Möglicherweise war die Frau in Sekundenschlaf gefallen.
Der Ford kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mittelleitplanke, wobei der Wagen so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war.
Nach ersten Schätzungen entstand an dem Auto, der Leitplanke und an einem in Mitleidenschaft gezogenen Gully ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.
Laut der Polizei wurde die 27-jährige Fahrerin zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.
