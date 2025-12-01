Heftiger Unfall im Leipziger Norden: 83-Jähriger von Auto erfasst und schwerst verletzt

Leipzig - Am Sonntagabend spielte sich ein schwerer Verkehrsunfall im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord ab.

Ein 83-Jähriger wurde bei einem Unfall auf der Max-Liebermann-Straße verletzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke war ein 75-jähriger VW-Fahrer gegen 19.35 Uhr auf der Max-Liebermann-Straße in Richtung Landsberger Straße unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 35 vor ihm ein 83-Jähriger auftauchte, der die Fahrbahn überqueren wollte.

Das Auto erfasste den Passanten, wobei sich dieser schwerste Verletzungen zuzog.

"Ob und wie weit der Zusammenstoß durch den 75-Jährigen vermeidbar gewesen wäre, ist Teil der laufenden Ermittlungen zum Unfallhergang und wegen fahrlässiger Körperverletzung", erklärte die Sprecherin.