Heftiger Unfall im Leipziger Norden: 83-Jähriger von Auto erfasst und schwerst verletzt
Leipzig - Am Sonntagabend spielte sich ein schwerer Verkehrsunfall im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord ab.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke war ein 75-jähriger VW-Fahrer gegen 19.35 Uhr auf der Max-Liebermann-Straße in Richtung Landsberger Straße unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 35 vor ihm ein 83-Jähriger auftauchte, der die Fahrbahn überqueren wollte.
Das Auto erfasste den Passanten, wobei sich dieser schwerste Verletzungen zuzog.
"Ob und wie weit der Zusammenstoß durch den 75-Jährigen vermeidbar gewesen wäre, ist Teil der laufenden Ermittlungen zum Unfallhergang und wegen fahrlässiger Körperverletzung", erklärte die Sprecherin.
Bei der Unfallaufnahme kam auch ein Sachverständiger der DEKRA unterstützend zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.
