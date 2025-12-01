Unfall im Leipziger Westen: Mercedes kracht in Pflegedienst

Leipzig - Nicht nur auf der B2 im Leipziger Süden hat es am Montagvormittag gekracht , auch im Westen der Stadt ist nach einem Unfall eine Person vom Rettungsdienst behandelt worden.

Der Mercedes trug einen sehr offensichtlichen Schaden davon. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Crash geschah gegen 10.20 Uhr in der Kiewer Straße im Stadtteil Schönau, so Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage.

Demnach war die Fahrerin (38) eines Skoda in Richtung Lützner Straße unterwegs, als sie an einer roten Ampel halten musste.

Dass die Frau bremste, habe eine 79-Jährige am Steuer des nachfolgenden Mercedes nicht rechtzeitig bemerkt. Sie fuhr dem Pflegedienst-Fahrzeug auf.

Die Beifahrerin (21) im Skoda sei leicht verletzt und ambulant behandelt worden. Sowohl die 38-Jährige als auch die Mercedes-Fahrerin sollen unversehrt geblieben sein.