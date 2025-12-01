Unfall im Leipziger Westen: Mercedes kracht in Pflegedienst
Leipzig - Nicht nur auf der B2 im Leipziger Süden hat es am Montagvormittag gekracht, auch im Westen der Stadt ist nach einem Unfall eine Person vom Rettungsdienst behandelt worden.
Der Crash geschah gegen 10.20 Uhr in der Kiewer Straße im Stadtteil Schönau, so Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage.
Demnach war die Fahrerin (38) eines Skoda in Richtung Lützner Straße unterwegs, als sie an einer roten Ampel halten musste.
Dass die Frau bremste, habe eine 79-Jährige am Steuer des nachfolgenden Mercedes nicht rechtzeitig bemerkt. Sie fuhr dem Pflegedienst-Fahrzeug auf.
Die Beifahrerin (21) im Skoda sei leicht verletzt und ambulant behandelt worden. Sowohl die 38-Jährige als auch die Mercedes-Fahrerin sollen unversehrt geblieben sein.
Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Gegen die 79-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
