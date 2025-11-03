Auto kippt nach Kreuzungscrash auf Seite: Prager Straße voll gesperrt

Nach einem Kreuzungscrash in Leipzig musste die Prager Straße am Montagabend für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Von Lisa Marie Peisker

Ein Auto landete auf der Seite.
© LeipzigFireFighter

Der Unfall geschah gegen 20.20 Uhr auf Höhe des Gerichtsweges.

Bilder zeigen zwei stark beschädigte Autos, eines blieb mitten auf der Kreuzung stehen, das zweite kippte auf die Seite.

Ersten Informationen des Lagezentrums zufolge soll es keine Verletzte geben.

Neben der Polizei rückte auch die Feuerwehr aus.

Der Kreuzungsbereich musste im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt werden und ist laut Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen auch weiterhin nicht befahrbar.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.
© LeipzigFireFighter

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Montage: LeipzigFireFighter

