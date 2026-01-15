Auto kollidiert beim Abbiegen mit Linienbus am Stannebeinplatz

Am frühen Donnerstagmorgen ist im Leipziger Nordosten ein Pkw mit einem Linienbus kollidiert.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am frühen Donnerstagmorgen ist im Leipziger Nordosten ein Pkw mit einem Linienbus kollidiert.

Der Wagen wurde bei dem Crash schwer beschädigt.
Der Wagen wurde bei dem Crash schwer beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr am Stannebeinplatz, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein Vorfahrtsfehler zu dem Crash geführt.

Offenbar wurden zwei Insassen des Skodas verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Ob auch Personen im Linienbus der Linie 70 in Mitleidenschaft gezogen wurden, war zunächst nicht klar.

Der Kreuzungsbereich war zum Zwecke der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt, es kam zu Verzögerungen im Betriebsablauf der Straßenbahnlinie 1.

Offenbar hatten die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst.
Offenbar hatten die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

