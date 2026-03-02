 788

Kreuzungscrash in Plagwitz: Unfallauto in parkenden Wagen geschoben

Kreuzungscrash im Leipziger Westen: Am Montagnachmittag sind zwei Autos in Plagwitz zusammengestoßen, ein weiterer geparkter Wagen wurde ebenfalls beschädigt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Kreuzungsunfall im Leipziger Westen: Am Montagnachmittag sind zwei Autos in Plagwitz zusammengestoßen, ein weiterer geparkter Wagen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Opel und ein Mercedes sind am Montagnachmittag in Plagwitz offenbar zusammengekracht.
Ein Opel und ein Mercedes sind am Montagnachmittag in Plagwitz offenbar zusammengekracht.  © Christian Grube

Der Unfall passierte gegen 14.05 Uhr an der Kreuzung Gießerstraße/Naumburger Straße, wie Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24 bestätigte.

Beteiligt waren ein Opel und Mercedes, beschädigt wurde außerdem ein Skoda.

Details zum Unfallhergang, dessen Ursache oder zu möglichen Verletzten lagen am Nachmittag noch nicht vor. Der Rettungsdienst war jedoch vor Ort.

Crash auf dem Schleußiger Weg: Linienbus und Transporter krachen ineinander
Leipzig Unfall Crash auf dem Schleußiger Weg: Linienbus und Transporter krachen ineinander

Allerdings müssen den Angaben des Sprechers zufolge mindestens zwei der drei involvierten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden.

Alle Fahrzeuge trugen Schäden davon.
Alle Fahrzeuge trugen Schäden davon.  © Christian Grube
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Unklar ist indes auch noch, welches Fahrzeug in welche Richtung unterwegs war, aber die Gießerstraße ist eine abbiegende Vorfahrtsstraße. Dass hier ein Vorfahrtsfehler vorliegt, ist also nicht ausgeschlossen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Christian Grube

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: