Kreuzungscrash in Plagwitz: Unfallauto in parkenden Wagen geschoben

Leipzig - Kreuzungsunfall im Leipziger Westen: Am Montagnachmittag sind zwei Autos in Plagwitz zusammengestoßen, ein weiterer geparkter Wagen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Opel und ein Mercedes sind am Montagnachmittag in Plagwitz offenbar zusammengekracht. © Christian Grube

Der Unfall passierte gegen 14.05 Uhr an der Kreuzung Gießerstraße/Naumburger Straße, wie Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24 bestätigte.

Beteiligt waren ein Opel und Mercedes, beschädigt wurde außerdem ein Skoda.

Details zum Unfallhergang, dessen Ursache oder zu möglichen Verletzten lagen am Nachmittag noch nicht vor. Der Rettungsdienst war jedoch vor Ort.

Allerdings müssen den Angaben des Sprechers zufolge mindestens zwei der drei involvierten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden.