Auto überschlägt sich bei Leipzig: Fahrer muss auf Bundesstraße reanimiert werden

Markranstädt - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber waren am Mittwochnachmittag bei Leipzig im Einsatz, nachdem sich ein Auto überschlagen hatte.

Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Grünau und Markranstädt zu dem Unfall. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Unfall geschah gegen 15 Uhr, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Mazda in Markranstädt durch den Kreisverkehr auf die B87 in Richtung Leipzig-Grünau.

In einer langgezogenen Linkskurve kam das Auto erst ins Schlingern und dann nach rechts von der Straße ab. Dann überschlug es sich und landete auf dem Dach.

Dabei wurde der 73-Jährige schwer verletzt. Er musste vor Ort reanimiert werden. Anschließend brachte man ihn in ein Krankenhaus.

Unter anderem ein Rettungshubschrauber eilte zum Unfallort. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren auch Kräfte des Verkehrsunfalldienstes vor Ort.