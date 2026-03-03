Unfallfahrer flüchtet nach Crash mit Radler, jetzt bittet die Polizei um Hilfe

Taucha - Nach einem Unfall auf der Leipziger Straße in Taucha, bei dem ein Radfahrer (30) verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Der Grund: Ein ebenfalls beteiligter Autofahrer flüchtete nach dem Crash.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Nach dem ebenfalls beteiligten Auto will die Polizei nun mit Hilfe von Zeugen suchen. (Symbolfoto) © zenstock/123RF

Auto und Fahrrad kollidierten an der Kreuzung mit der Ferdinand-Lassalle-Straße miteinander. Der Radfahrer war zuvor auf der Leipziger Straße in südwestliche Richtung unterwegs gewesen und hatte nach links in die Ferdinand-Lassalle-Straße einbiegen wollen. Dabei kreuzte das Auto seinen Weg, dessen Fahrer im selben Moment im Gegenverkehr nach rechts in die Straße einbiegen wollte.

Radfahrer und Auto kollidierten miteinander, woraufhin der 30-Jährige stürzte und sich verletzte. Statt stehen zu bleiben, setzte der Wagen seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich verbotenerweise vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Vergehens und bittet dabei um Hilfe. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug ebenso wie dem Unfall selbst geben können.