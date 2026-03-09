Autos krachen am Montagmorgen in Leipzig zusammen: Fahrerin verletzt

Leipzig - Am Montagmorgen wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall im Nordwesten von Leipzig leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Montagvormittag mitteilte, war eine 72-jährige Fahrerin gegen 8.45 Uhr mit ihrem Honda Jazz auf der Weststraße in östlicher Richtung in Leipzig-Lindenthal unterwegs.

An der Kreuzung zur Mansfelder Straße soll sie dann die Vorfahrt einer VW-Up-Fahrerin missachtet haben.Es kam zum Zusammenstoß.

Die 43-jährige VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und medizinisch versorgt.