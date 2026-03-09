694
Autos krachen am Montagmorgen in Leipzig zusammen: Fahrerin verletzt
Leipzig - Am Montagmorgen wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall im Nordwesten von Leipzig leicht verletzt.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Montagvormittag mitteilte, war eine 72-jährige Fahrerin gegen 8.45 Uhr mit ihrem Honda Jazz auf der Weststraße in östlicher Richtung in Leipzig-Lindenthal unterwegs.
An der Kreuzung zur Mansfelder Straße soll sie dann die Vorfahrt einer VW-Up-Fahrerin missachtet haben.Es kam zum Zusammenstoß.
Die 43-jährige VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und medizinisch versorgt.
An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden und sie sind nicht mehr fahrbereit. Die Schadenssumme liegt bei circa 10.000 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier