Unfall nahe Kulki: Laster und Motorrad krachen zusammen
Markranstädt - Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr am Ortseingang von Markranstädt sind am Donnerstagmittag ein Motorrad und Lastwagen zusammengekracht.
Die Polizei wurde um 12.20 Uhr über das Unglück in der Leipziger Straße informiert, sagte Sprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage.
Die Straße führt von Leipzig am Kulkwitzer See vorbei direkt nach Markranstädt.
Nach ersten Erkenntnissen vom Unfallort soll der Unfall mitten im Kreisverkehr passiert und der Motorradfahrer dabei verletzt worden sein.
Bestätigen konnte Engelmann dies noch nicht, aber der Rettungsdienst des Landkreises Leipzig war vor Ort.
Zum Unfallhergang und der genauen Ursache lagen am frühen Nachmittag noch keine Informationen vor.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier