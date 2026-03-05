Unfall nahe Kulki: Laster und Motorrad krachen zusammen

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr am Ortseingang von Markranstädt sind am Donnerstagmittag ein Motorrad und Lastwagen zusammengekracht.

Von Juliane Bonkowski

Markranstädt - Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr am Ortseingang von Markranstädt sind am Donnerstagmittag ein Motorrad und Lastwagen zusammengekracht.

Der Rettungsdienst war vor Ort.
Der Rettungsdienst war vor Ort.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Polizei wurde um 12.20 Uhr über das Unglück in der Leipziger Straße informiert, sagte Sprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage.

Die Straße führt von Leipzig am Kulkwitzer See vorbei direkt nach Markranstädt.

Nach ersten Erkenntnissen vom Unfallort soll der Unfall mitten im Kreisverkehr passiert und der Motorradfahrer dabei verletzt worden sein.

Der Biker soll verletzt worden sein.
Der Biker soll verletzt worden sein.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Bestätigen konnte Engelmann dies noch nicht, aber der Rettungsdienst des Landkreises Leipzig war vor Ort.

Zum Unfallhergang und der genauen Ursache lagen am frühen Nachmittag noch keine Informationen vor.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: