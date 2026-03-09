Laster befördert Auto gegen Mast: Mindestens ein Verletzter bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Bei einem schweren Unfall auf der Lützner Straße im Leipziger Stadtteil Schönau ist am Montagnachmittag mindestens eine Person verletzt worden.

Auf der Lützner Straße ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Renault und einem Mercedes-Laster gekommen. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der Crash gegen 13.30 Uhr im Bereich zwischen dem Schönauer Ring und der Straße Am Kirschberg.

Was genau passierte, war zunächst noch unklar. Fest steht bislang, dass ein Mercedes-Laster und ein Renault miteinander kollidierten. Der Zusammenstoß war dabei so heftig, dass das Auto ins Schleudern geriet und in der Folge gegen einen Laternenmast krachte.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass der Renault bei dem Crash schwer beschädigt wurde. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord des Autos befanden, war ebenso wie der Unfallhergang zunächst noch unklar.

"Aktuell können wir lediglich sagen, dass Personen zu Schaden kamen. Wie viele und wie schwer sie verletzt wurden, dazu liegen jedoch noch keine Informationen vor", so der Sprecher.