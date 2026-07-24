Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Straßenbahn: Junge Frau verletzt

Leipzig - Am frühen Donnerstagabend kollidierten ein Auto und eine Straßenbahn im Norden von Leipzig . Dahinter kam es direkt zum nächsten Unfall .

Mehrere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. © EHL Media

Die Polizei Sachsen bestätigte den Unfall auf der Delitzscher Landstraße in Leipzig-Wiederitzsch in ihren Verkehrswarnmeldungen.

Wie Sprecher Tom Erik Richter am Freitag berichtete, war die 23-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia gegen 18 Uhr in nordwestliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung Delitzscher Landstraße/Messe-Allee habe sie auf die Linksabbiegerspur wechseln wollen.

"Hierbei übersah sie die hinter ihr fahrende Straßenbahn, mit welcher sie in der Folge kollidierte", so Richter. "Zwei hinter der Straßenbahn fahrende Pkw, ein VW und ein Citroen, fuhren daraufhin auf diese auf."

Bilder von vor Ort zeigen die Schäden an den Autos.

Die Skoda-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung sei vor Ort aber nicht nötig gewesen. Sowohl ihr Wagen als auch der VW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.