Blutiges Missgeschick an Kaufland-Tiefgarage: E-Biker (83) stürzt mit Kopf gegen Bordsteinkante

Leipzig - Ein Missgeschick beim Einkauf hatte für einen Senior (83) in Leipzig am Samstagvormittag offenbar schwerwiegende Folgen.

Bei einem Unfall am Kaufland Großzschocher ist am Samstagvormittag ein 83-Jähriger schwer verletzt worden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 erfuhr, hatte der Mann gerade seinen Einkauf im Kaufland Großzschocher getätigt und wollte mit seinem E-Bike weiterziehen. Nachdem er seine vollgepackten Einkaufstüten an seinem Rad befestigt und in Richtung Bismarckstraße gestartet war, kam es jedoch zu dem Unglück.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Senior einen leicht abfallenden Weg in Richtung Ausfahrt genommen. Dabei sei er ins Straucheln gekommen und im Bereich der Tiefgaragen-Einfahrt gestürzt, wobei er mit seinem Kopf auf eine Bordsteinkante schlug.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens habe der 83-Jährige zwar einen Helm getragen, dennoch sei er bei dem Sturz verletzt worden.