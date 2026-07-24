Jugendliche am Leipziger Hauptbahnhof von Auto erfasst und schwer verletzt
Leipzig - Ein Unfall am Leipziger Hauptbahnhof, bei dem eine Jugendliche von einem Auto erfasst wurde, sorgte am Donnerstagabend für Verkehrseinschränkungen.
Am frühen Abend kollidierten in der Kurt-Schumacher-Straße ein Fußgänger und ein Auto. Das bestätigte die Polizei Sachsen zunächst in ihren Verkehrswarnmeldungen.
Es handelte sich um ein 16-jähriges Mädchen, teilte die Behörde am Freitag ergänzend mit. Demnach sei die Jugendliche gegen 18.10 Uhr über eine Begrenzung an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof Westseite gesprungen und habe die Straße überqueren wollen.
Dabei wurde sie von einem Skoda erfasst, an dessen Steuer ein 28-Jähriger saß. Zunächst sollen Ersthelfer das verletzte Mädchen betreut haben.
"Die schwer verletzte Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht", so Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen.
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Die Richtungsfahrbahn wurde kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wurde zeitweise auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt, trotzdem bildete sich Stau.
Erstmeldung vom 23. Juli 19.30 Uhr. Aktualisiert am 24. Juli 11.05 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof