Auto kracht gegen Straßenbahn: Zwei Verletzte nach Crash in Leipzig

Leipzig - Bei einem Crash zwischen einem Seat und einer Straßenbahn wurden am Samstagmittag in Leipzig zwei Personen verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf einen Grünstreifen geschleudert.

Gegen 11.44 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, bestätigte der Sprecher des Lagezentrums, Andreas de Parade.

Demnach beabsichtigte der Seat-Fahrer, auf der Lützner Straße/Ecke Weißdornstraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.

Die beiden Insassen des Autos verletzten sich leicht.

Vor Ort waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und ein Notarzt-Fahrzeug.