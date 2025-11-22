 1.392

Auto kracht gegen Straßenbahn: Zwei Verletzte nach Crash in Leipzig

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Bei einem Crash zwischen einem Seat und einer Straßenbahn wurden am Samstagmittag in Leipzig zwei Personen verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf einen Grünstreifen geschleudert.

Gegen 11.44 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, bestätigte der Sprecher des Lagezentrums, Andreas de Parade.

Demnach beabsichtigte der Seat-Fahrer, auf der Lützner Straße/Ecke Weißdornstraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.

Die beiden Insassen des Autos verletzten sich leicht.

Vor Ort waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und ein Notarzt-Fahrzeug.

Es krachte auf der Lützner Straße/Ecke Weißdornstraße.

Während ersten Informationen zufolge der Fahrer ins Krankenhaus gebracht wurde, reichte bei dem Beifahrer eine ambulante Versorgung vor Ort.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

