Zwei Personen nach Unfall in Klinik: Leipziger Kreuzung gesperrt

Leipzig - Bei einem Kreuzungscrash in Leipzig wurden am frühen Montagnachmittag zwei Personen verletzt.

Bilder zeigen das Ausmaß des Unfalls. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde der Unfall gegen 14.15 Uhr gemeldet.

Demnach seien auf der Rackwitzer Straße auf Höhe der Berliner Brücke zwei Autos im Kreuzungsbereich ineinander gekracht.

Dabei wurden beide Insassen leicht verletzt. Sie mussten zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, sie müssen abgeschleppt werden.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.