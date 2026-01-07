Auto kracht in Leipzig gegen Baum: Insassen flüchten - Polizei sucht mit Drohne und Fährtenhund

Leipzig - Ein BMW kam am Dienstagabend in Leipzig von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Kurios: Von allen drei Männern, die sich in dem Auto befanden, fehlt jede Spur.

Das Auto wurde durch den Unfall stark beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Eine Sprecherin des Lagezentrums bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass das Auto gegen 21.24 Uhr augenscheinlich ohne fremde Beteiligung von der Friesenstraße abkam.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Mittwochmorgen ergänzte, waren die drei Insassen in Richtung Altlindenau unterwegs, als der Fahrer auf der winterglatten Straße plötzlich die Kontrolle verlor.

Er knallte erst gegen einen Baum, dann gegen eine Laterne und dann erneut gegen einen Baum, an dem er dann zu stehen kam.

"Wie Zeugen berichteten, flüchteten der Fahrer und zwei Insassen vom Unfallort in Richtung der Hans-Driesch-Straße", so Graupner.

Die Polizei begann sofort mit ihrer Suche, setzte dafür sogar eine Drohne und einen Fährtenhund ein. Doch die Männer konnten nicht gefunden werden.

Die Friesenstraße war bis Mitternacht gesperrt.

"Das Auto wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Amtliche Kennzeichen waren daran nicht angebracht", erklärte der Sprecher weiter.