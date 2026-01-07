Auto kracht in Leipzig gegen Baum: Insassen flüchten - Polizei sucht mit Drohne und Fährtenhund
Leipzig - Ein BMW kam am Dienstagabend in Leipzig von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Kurios: Von allen drei Männern, die sich in dem Auto befanden, fehlt jede Spur.
Eine Sprecherin des Lagezentrums bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass das Auto gegen 21.24 Uhr augenscheinlich ohne fremde Beteiligung von der Friesenstraße abkam.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Mittwochmorgen ergänzte, waren die drei Insassen in Richtung Altlindenau unterwegs, als der Fahrer auf der winterglatten Straße plötzlich die Kontrolle verlor.
Er knallte erst gegen einen Baum, dann gegen eine Laterne und dann erneut gegen einen Baum, an dem er dann zu stehen kam.
"Wie Zeugen berichteten, flüchteten der Fahrer und zwei Insassen vom Unfallort in Richtung der Hans-Driesch-Straße", so Graupner.
Die Polizei begann sofort mit ihrer Suche, setzte dafür sogar eine Drohne und einen Fährtenhund ein. Doch die Männer konnten nicht gefunden werden.
Die Friesenstraße war bis Mitternacht gesperrt.
"Das Auto wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Amtliche Kennzeichen waren daran nicht angebracht", erklärte der Sprecher weiter.
Polizei sucht nach den Insassen
Das Auto wurde nicht als gestohlen gemeldet.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.
Die drei Insassen konnten wie folgt beschrieben werden:Person 1:
- 20 bis 25 Jahre alt
- schwarze Haare
- dunkle Jacke
- blutetende Kopfwunde
- soll russisch oder eine ähnliche Sprache gesprochen haben
Person 2:
- 20 bis 30 Jahre alt
- lange, gelockte Haare
Person 3:
- 60 bis 70 Jahre alt
- Vollbart
- graue Haare
Wer von ihnen der Fahrer war, ist nicht klar.
Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Beteiligten, oder dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder unter der Tel. 0341/2552850 (tagsüber) sonst 0341/2552910, zu melden.
Erstmeldung vom 6. Januar, 22.37 Uhr. Aktualisiert am 7. Januar um 10.04 Uhr.
Titelfoto: Montage: EHL Media/Erik-Holm Langhof