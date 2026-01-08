Wegen vereister Scheibe? Autofahrer erfasst Familie mit Kind in Leipzig
Leipzig - Wie wichtig das Freikratzen der Autoscheiben ist, bewies ein 44-Jähriger am Mittwochmorgen in Leipzig. Beim Abbiegen scheint ihm die fehlende Sicht zum Verhängnis geworden zu sein, als er eine Familie samt kleinem Kind übersah.
Der Mann war gegen 8.50 Uhr auf der Julian-Marchlewski-Straße in nördlicher Richtung unterwegs.
"An der Löbauer Straße bog er nach rechts ab und übersah dabei einen Mann (32), eine Frau (33) und ein kleines Mädchen (4)", erklärte Polizeisprecher Moritz Peters.
Diese waren gerade dabei, die Straße zu überqueren, als das Auto sie erfasste.
Alle drei wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.
Wie sich herausstellte, nahm der 44-Jährige das Freikratzen seiner Frontscheibe nicht sonderlich ernst. Laut Polizei war seine Sicht stark beeinträchtigt.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.
