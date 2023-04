19.04.2023 09:33 1.128 Auto kracht in Leipzig in Straßenbahn: Fahrer (60) unter Drogen

Leipzig - Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Leipzig mit seinem Wagen in eine Straßenbahn gefahren - ein Fahrgast in der Bahn wurde leicht verletzt. Im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau kam es am Dienstag zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram. Die Polizei ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Autofahrer (60). (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Der Mann war gegen 16.25 Uhr mit seinem VW Touran auf der Ratzelstraße stadtauswärts unterwegs, wollte an der Basteistraße nach links abbiegen und übersah eine Straßenbahn (Fahrer 38), die in dieselbe Richtung unterwegs war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte die Straßenbahn Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein unbekannter Tram-Insasse soll leichte Verletzungen erlitten haben, verließ den Unfallort laut Polizei aber vor Ankunft der Beamten. Leipzig Unfall Motorradfahrer (19) beim Überholen gestreift und verletzt: Polizei sucht Zeugen Sowohl der Autofahrer als auch der Fahrer der Straßenbahn blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Autofahrer soll der Polizei zufolge unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

