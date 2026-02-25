Auto überschlägt sich bei Leipzig: Bundesstraße nach schwerem Unfall gesperrt

Markranstädt - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber sind am Mittwochnachmittag bei Leipzig im Einsatz, nachdem sich ein Auto überschlagen hat.

Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Grünau und Markranstädt zu dem Unfall. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Unfall geschah gegen 15 Uhr, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Ersten Informationen zufolge war das Fahrzeug auf der B87 von Leipzig kommend in Richtung Markranstädt unterwegs, als es von der Straße abkam, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Dabei soll sich eine Person verletzt haben, wie schwer, ist noch nicht bekannt.

Unter anderem ein Rettungshubschrauber eilte zum Unfallort. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst sind auch Kräfte des Verkehrsunfalldienstes vor Ort.