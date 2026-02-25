Auto überschlägt sich bei Leipzig: Bundesstraße nach schwerem Unfall gesperrt
Markranstädt - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber sind am Mittwochnachmittag bei Leipzig im Einsatz, nachdem sich ein Auto überschlagen hat.
Der Unfall geschah gegen 15 Uhr, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.
Ersten Informationen zufolge war das Fahrzeug auf der B87 von Leipzig kommend in Richtung Markranstädt unterwegs, als es von der Straße abkam, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.
Dabei soll sich eine Person verletzt haben, wie schwer, ist noch nicht bekannt.
Unter anderem ein Rettungshubschrauber eilte zum Unfallort. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst sind auch Kräfte des Verkehrsunfalldienstes vor Ort.
Die B87 musste etwa ab Höhe des Kreisverkehrs Markranstädt beidseitig voll gesperrt werden. Umfahrt das Gebiet wenn möglich weiträumig.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof