Schwerer Unfall in Nordsachsen: Zwei Kleinkinder unter den Verletzten

Wiedemar - Im Wiedemarer Ortsteil Pohritzsch (Landkreis Nordsachsen) sind bei einem schweren Autounfall am frühen Mittwochabend mehrere Personen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder.

Unter den Verletzten sind auch zwei Kleinkinder. © EHL Media/ Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 vor Ort von Kreisbrandmeister Klaus Bechstedt erfuhr, stießen kurz vor 17 Uhr zwei Autos an der Kreuzung B183a/Serbitzer Straße in Pohritzsch zusammen.

Demnach befuhr der Fahrer eines Opels die Serbitzer Straße und wollte die Straße in Richtung Serbitz überqueren, als er augenscheinlich die Vorfahrt der Fahrerin eines Hyundai missachtete, die auf der B183a in Richtung Brehna unterwegs war.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, darunter auch zwei Kleinkinder.

Alle fünf Personen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.