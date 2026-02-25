Schwerer Unfall in Nordsachsen: Zwei Kleinkinder unter den Verletzten
Wiedemar - Im Wiedemarer Ortsteil Pohritzsch (Landkreis Nordsachsen) sind bei einem schweren Autounfall am frühen Mittwochabend mehrere Personen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder.
Wie TAG24 vor Ort von Kreisbrandmeister Klaus Bechstedt erfuhr, stießen kurz vor 17 Uhr zwei Autos an der Kreuzung B183a/Serbitzer Straße in Pohritzsch zusammen.
Demnach befuhr der Fahrer eines Opels die Serbitzer Straße und wollte die Straße in Richtung Serbitz überqueren, als er augenscheinlich die Vorfahrt der Fahrerin eines Hyundai missachtete, die auf der B183a in Richtung Brehna unterwegs war.
Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, darunter auch zwei Kleinkinder.
Alle fünf Personen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Neben sächsischen Rettungskräften war auch ein Rettungswagen aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt vor Ort im Einsatz. Feuerwehrleute aus Wiedemar nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf und sicherten die Unfallstelle ab. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage/EHL Media/ Erik-Holm Langhof