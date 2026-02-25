Straßenbahn und Transporter krachen ineinander: Drei Personen verletzt
Leipzig - Am Mittwochmorgen krachte es im Leipziger Westen zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter.
Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 10.15 Uhr auf der Kreuzung zwischen der Ratzelstraße und dem Berkaer Weg.
Demnach wollte der Peugeot Boxer für ein mutmaßliches Abbiegemanöver die Straßenbahnschienen kreuzen, wobei er allerdings die sich nähernde Tram übersah.
Beim anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, die genaue Höhe des Schadens wurde allerdings noch nicht abschließend ermittelt.
Drei Straßenbahn-Insassen wurden bei dem Crash verletzt, nach ersten Erkenntnissen aber glücklicherweise nur leicht.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten und des Einsatzes des Verkehrsunfalldienstes musste die Ratzelstraße voll gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr auf der Strecke ist inzwischen wieder angelaufen, laut der LVB sei aber nach wie vor mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.
Titelfoto: Montage EHL Media/Erik-Holm Langhof