Crash auf dem Schleußiger Weg: Linienbus und Transporter krachen ineinander

Leipzig - Der Verkehr stadteinwärts auf dem Schleußiger Weg stand am Dienstagnachmittag kurzzeitig still.

Der Bus trug bei dem Unfall Schäden an der Frontscheibe davon. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, ereignete sich kurz nach 16 Uhr ein Unfall auf der Verkehrsader zwischen der Südvorstadt und dem Leipziger Westen.

Die genauen Umstände des Crashs waren zunächst noch unklar, nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Linienbus aber auf ein Stauende aufgefahren sein.

Bei dem Aufprall wurden zwei vor ihm stehende Transporter beschädigt. Auch die Frontscheibe des Busses trug schwere Schäden davon.