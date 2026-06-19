Auto überschlägt sich nach heftigem Unfall am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig - Heftiger Unfall am Leipziger Hauptbahnhof! Ein Auto landete auf dem Dach, ein zweites wurde stark beschädigt.

Ein Fahrzeug hat sich durch den Unfall überschlagen. © 7aktuell

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf TAG24-Anfrage bestätigte, passierte der Unfall auf der Brandenburger Straße.

Einsatzkräfte der Polizei sind Stand 19.45 Uhr immer noch vor Ort.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar und wird von den Einsatzkräften ermittelt. Wie Bilder vom Unfallort zeigen, überschlug sich ein Auto infolge des Unfalls.

Zwei Personen wurden ersten Informationen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst ist ebenfalls vor Ort.