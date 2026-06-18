Linienbus legt Vollbremsung hin: 85-Jährige schwer verletzt
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Leipzig - Eine 85-Jährige ist am Mittwoch bei der Vollbremsung eines Linienbusses im Leipziger Stadtteil Probstheida schwer verletzt worden.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, war der Bus der Linie 75 gegen 11.35 Uhr auf der Prager Straße unterwegs, als er an der Kreuzung Chemnitzer Straße eine Gefahrenbremsung durchführen musste.
"Dadurch kam eine 85-jährige Insassin, die sich mit ihrem Elektromobil im Linienbus befand, nach rechts zu Fall und wurde dabei schwer verletzt", so der Polizeisprecher. "Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro."
Die Seniorin sei zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: PR/Leipziger Gruppe