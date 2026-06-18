Linienbus legt Vollbremsung hin: 85-Jährige schwer verletzt

Leipzig - Eine 85-Jährige ist am Mittwoch bei der Vollbremsung eines Linienbusses im Leipziger Stadtteil Probstheida schwer verletzt worden.

Die 85-Jährige wurde bei der Vollbremsung schwer verletzt. (Symbolfoto) © PR/Leipziger Gruppe

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, war der Bus der Linie 75 gegen 11.35 Uhr auf der Prager Straße unterwegs, als er an der Kreuzung Chemnitzer Straße eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

"Dadurch kam eine 85-jährige Insassin, die sich mit ihrem Elektromobil im Linienbus befand, nach rechts zu Fall und wurde dabei schwer verletzt", so der Polizeisprecher. "Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro."