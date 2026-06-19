Tragischer Haltestellen-Unfall in Leipzig: 88-Jährige von Bus überrollt

Leipzig - Bei einem tragischen Unfal l am Donnerstagnachmittag ist eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie wurde an einer Haltestelle im Leipziger Norden von einem Bus überrollt.

Die Frau verstarb noch am Unfallort. © 7aktuell

Laut Polizeisprecher Chris Graupner ereignete sich der Vorfall gegen 15.20 Uhr an der Haltestelle Martinshöhe im Stadtteil Wiederitzsch.

Nach ersten Erkenntnissen sei die 88-Jährige zunächst aus dem Bus ausgestiegen, bevor sie beim Anfahren des Fahrzeugs aus unbekannter Ursache stürzte und zwischen Bus und Bordstein fiel.

Im Anschluss geriet sie unter die hinteren Räder des Busses, wurde schwer verletzt und verstarb wenig später noch am Unfallort.