Verfolgungsjagd auf gestohlenem Motorrad endet tödlich

Markranstädt - In der Nacht auf Freitag lieferte sich ein Motorradfahrer (†32) in der Nähe von Markranstädt (Landkreis Leipzig ) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die für ihn selbst und für seine Beifahrerin ein tragisches Ende nahm.

Das Motorrad wurde wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet. © 7aktuell/Eric Pannier

Laut Polizeisprecher Paul Engelmann wollte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 3 Uhr ein Motorrad auf der B87 zwischen Leipzig und Markranstädt kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und ergriff die Flucht.

Die Verfolgungsjagd endete dann wenig später auf einem Fußgängerweg am Kreisverkehr an der Leipziger Straße/Siemensstraße. Dort stürzte der Motorradfahrer und kollidierte mit einer Laterne.

Der Streifenwagen sei zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht in unmittelbarer Nähe gewesen, heißt es.

Der Fahrer verstarb noch am Unfallort, seine Sozia wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.