Tragischer Unfall im Landkreis Leipzig: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw
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Von Jana Kieseyer
Großpösna - Ein Motorradfahrer stieß am Montag in Großpösna (Landkreis Leipzig) mit einem Lkw zusammen und starb.
Der 25-Jährige fuhr laut Polizei von Güldengossa Richtung Störmthal und kollidierte mit einem Lkw, der nach links abbiegen wollte.
Nach dem Unfall am späten Montagnachmittag sei ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.
Jedoch starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle, wie es hieß.
Der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.
Wie es zu dem Unfall kam und wer ihn verursachte, wird weiter ermittelt.
Titelfoto: Robert Michael/dpa