Tragischer Unfall im Landkreis Leipzig: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Großpösna - Ein Motorradfahrer stieß am Montag in Großpösna (Landkreis Leipzig ) mit einem Lkw zusammen und starb.

Ein Rettungshubschrauber war am Montag im Einsatz. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 25-Jährige fuhr laut Polizei von Güldengossa Richtung Störmthal und kollidierte mit einem Lkw, der nach links abbiegen wollte.

Nach dem Unfall am späten Montagnachmittag sei ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

Jedoch starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle, wie es hieß.