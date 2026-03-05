 1.249

Unfall am Johannisplatz: Transporter erfasst Radfahrer

Es hat gekracht in der Leipziger Innenstadt: Am Johannisplatz ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer von einem Transporter erfasst worden.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Es hat gekracht in der Leipziger Innenstadt: Am Johannisplatz ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer von einem Transporter erfasst worden.

Der Rettungsdienst war vor Ort, nachdem der Transporter einen Radfahrer erfasst hat.
Der Rettungsdienst war vor Ort, nachdem der Transporter einen Radfahrer erfasst hat.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Unfall wurde der Polizei gegen 9.35 Uhr gemeldet, so Sprecher Tom Erik Richter auf Nachfrage von TAG24.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Transporters in stadtauswärtige Richtung unterwegs und habe nach rechts in die Nürnberger Straße abbiegen wollen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leichte Verletzungen erlitten haben soll.

Auto überschlägt sich bei Leipzig: Fahrer muss auf Bundesstraße reanimiert werden
Leipzig Unfall Auto überschlägt sich bei Leipzig: Fahrer muss auf Bundesstraße reanimiert werden

Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Mehr Details zum Unfallhergang lagen am Vormittag noch nicht vor.

Die Polizei nahm den Unfall am Donnerstagmorgen auf.
Die Polizei nahm den Unfall am Donnerstagmorgen auf.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Schon in der Vergangenheit kam es an der Kreuzung zur Nürnberger Straße häufiger zu Unfällen zwischen Radfahrern und abbiegenden Fahrzeugen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: