Unfall am Johannisplatz: Transporter erfasst Radfahrer

Leipzig - Es hat gekracht in der Leipziger Innenstadt: Am Johannisplatz ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer von einem Transporter erfasst worden.

Der Rettungsdienst war vor Ort, nachdem der Transporter einen Radfahrer erfasst hat. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Unfall wurde der Polizei gegen 9.35 Uhr gemeldet, so Sprecher Tom Erik Richter auf Nachfrage von TAG24.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Transporters in stadtauswärtige Richtung unterwegs und habe nach rechts in die Nürnberger Straße abbiegen wollen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leichte Verletzungen erlitten haben soll.

Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Mehr Details zum Unfallhergang lagen am Vormittag noch nicht vor.