Beim Abbiegen: Dacia-Fahrer übersieht Straßenbahn und endet in Klinik

Leipzig - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Donnerstagabend in den Leipziger Norden aus, nachdem ein Autofahrer beim Abbiegen die neben ihm fahrende Straßenbahn übersehen hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Autofahrer die Straßenbahn. © EHL Media

Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf Anfrage bestätigte, wurde der Polizei der Unfall gegen 17.50 Uhr gemeldet.

Demnach knallte es auf der Kreuzung Georg-Schumann-Straße / Auenseestraße, nachdem ein Dacia-Fahrer beabsichtigt hatte, nach links abzubiegen.

Dabei krachte er mit der etwa auf selber Höhe fahrenden Straßenbahn zusammen.

Der Dacia-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Sein Auto kam ebenfalls zu Schaden.