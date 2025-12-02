 698

Schon wieder Kreuzungs-Crash im Leipziger Südosten: Autos krachen ineinander

Im Leipziger Stadtteil Holzhausen hat es am Montagabend erneut an der Kreuzung Kärrnerstraße/Mölkauer Straße gekracht.

Von Christian Grube

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Holzhausen krachte es am Montagabend erneut an der Kreuzung Kärrnerstraße/Mölkauer Straße. Gegen 17.30 Uhr stießen dort zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache zusammen.

Die Feuerwehr rückte für die Bergungsarbeiten an.
Die Feuerwehr rückte für die Bergungsarbeiten an.

Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Blechschaden an beiden Fahrzeugen.

Die Feuerwehr rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen und die Unfallstelle zu sichern.

Auch die betroffene Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden, bis die Einsatzkräfte die Kreuzung wieder freigeben konnten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Zwei Autos krachten in Holzhausen ineinander.
Zwei Autos krachten in Holzhausen ineinander.

Erst vor wenigen Tagen hatte es an derselben Kreuzung bereits einen ähnlichen Crash gegeben. Damals war ein Auto nach der Kollision sogar in einem Gartenzaun eines Einfamilienhauses zum Stehen gekommen.

