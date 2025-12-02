Schon wieder Kreuzungs-Crash im Leipziger Südosten: Autos krachen ineinander

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Holzhausen krachte es am Montagabend erneut an der Kreuzung Kärrnerstraße/Mölkauer Straße. Gegen 17.30 Uhr stießen dort zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache zusammen.

Die Feuerwehr rückte für die Bergungsarbeiten an. © Christian Grube

Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Blechschaden an beiden Fahrzeugen.

Die Feuerwehr rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen und die Unfallstelle zu sichern.

Auch die betroffene Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden, bis die Einsatzkräfte die Kreuzung wieder freigeben konnten.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.