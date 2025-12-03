Crash auf dem Innenstadtring: Skoda und Straßenbahn stoßen zusammen
Leipzig - Einsatz am Mittwochabend auf dem Leipziger Dittrichring!
Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 18.20 Uhr auf Höhe der Thomaskirche zwischen der Straßenbahnlinie 9 und einem Skoda.
Beide Fahrzeuge waren in nördliche Richtung unterwegs, wobei das Auto nach ersten Erkenntnissen wohl ein Wendemanöver eingeleitet und dabei die Tram übersehen haben soll.
Bei dem Zusammenstoß, durch den das Auto mehrere Meter weit geschleift wurde, sollen beide Insassen verletzt worden sein.
Sowohl am Skoda als auch an der Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden.
Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab, wodurch sich ein Stau auf dem Ring bildete. Die Straßenbahnlinie 9 verkehrt laut der LVB zwischen dem Wilhelm-Leuschner-Platz und dem Roßplatz in beide Richtungen mit einer Umleitung über den Hauptbahnhof und Augustusplatz.
Titelfoto: Christian Grube