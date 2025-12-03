Crash auf dem Innenstadtring: Skoda und Straßenbahn stoßen zusammen

Leipzig - Einsatz am Mittwochabend auf dem Leipziger Dittrichring!

Auf dem Dittrichring stießen ein Auto und eine Tram zusammen. © Christian Grube

Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 18.20 Uhr auf Höhe der Thomaskirche zwischen der Straßenbahnlinie 9 und einem Skoda.

Beide Fahrzeuge waren in nördliche Richtung unterwegs, wobei das Auto nach ersten Erkenntnissen wohl ein Wendemanöver eingeleitet und dabei die Tram übersehen haben soll.

Bei dem Zusammenstoß, durch den das Auto mehrere Meter weit geschleift wurde, sollen beide Insassen verletzt worden sein.

Sowohl am Skoda als auch an der Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden.