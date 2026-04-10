Bierkästen rutschen vom Lastwagen in Leipzig: Hauptstraße voll mit Glasscherben
Leipzig - Ein Lastwagen verlor am Freitagmittag in der Nähe des Stadtzentrums von Leipzig mehrere Teile seiner Ladung, die auf der Straße landeten.
Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Lastwagen gegen 13.21 Uhr auf der Brandenburger Brücke stadteinwärts unterwegs war.
Aus bisher unbekannter Ursache fiel ein Teil der Ladung kurz vor dem OBI-Baumarkt vom Fahrzeug.
Bilder zeigen, wie zahlreiche Bierflaschen auf der Straße zerbrachen und Glasscherben übrig blieben.
Auch einige Kästen waren außerhalb des Lastwagens zu sehen.
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Ersten Informationen zufolge musste die Straße nicht gesperrt werden und der Verkehr konnte weiterfließen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde noch nicht beziffert.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier