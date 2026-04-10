Bierkästen rutschen vom Lastwagen in Leipzig: Hauptstraße voll mit Glasscherben

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Ein Lastwagen verlor am Freitagmittag in der Nähe des Stadtzentrums von Leipzig mehrere Teile seiner Ladung, die auf der Straße landeten.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ein Lastwagen verlor am Freitagmittag in der Nähe des Stadtzentrums von Leipzig mehrere Teile seiner Ladung, die auf der Straße landeten.

Die Scherben wurden an den Rand der Straße gekehrt.
Die Scherben wurden an den Rand der Straße gekehrt.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Lastwagen gegen 13.21 Uhr auf der Brandenburger Brücke stadteinwärts unterwegs war.

Aus bisher unbekannter Ursache fiel ein Teil der Ladung kurz vor dem OBI-Baumarkt vom Fahrzeug.

Bilder zeigen, wie zahlreiche Bierflaschen auf der Straße zerbrachen und Glasscherben übrig blieben.

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Auch einige Kästen waren außerhalb des Lastwagens zu sehen.

Mehrere Teile der Ladung landeten außerhalb des Lastwagens.
Mehrere Teile der Ladung landeten außerhalb des Lastwagens.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Ersten Informationen zufolge musste die Straße nicht gesperrt werden und der Verkehr konnte weiterfließen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde noch nicht beziffert.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

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