Bierkästen rutschen vom Lastwagen in Leipzig: Hauptstraße voll mit Glasscherben

Leipzig - Ein Lastwagen verlor am Freitagmittag in der Nähe des Stadtzentrums von Leipzig mehrere Teile seiner Ladung, die auf der Straße landeten.

Die Scherben wurden an den Rand der Straße gekehrt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Lastwagen gegen 13.21 Uhr auf der Brandenburger Brücke stadteinwärts unterwegs war.

Aus bisher unbekannter Ursache fiel ein Teil der Ladung kurz vor dem OBI-Baumarkt vom Fahrzeug.

Bilder zeigen, wie zahlreiche Bierflaschen auf der Straße zerbrachen und Glasscherben übrig blieben.

Auch einige Kästen waren außerhalb des Lastwagens zu sehen.