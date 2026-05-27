BMW kracht in Sparkassen-Filiale im Leipziger Osten

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Am Mittwochmittag kam es in Leipzig-Engelsdorf zu einem Unfall, als eine Seniorin mit ihrem BMW in die Hauswand einer Sparkassen-Filiale fuhr.

Von Tamina Porada

Leipzig - Eine Seniorin (75) fuhr am Mittwochmittag mit ihrem BMW X3 M40i in die Hauswand der Sparkassen-Filiale in Leipzig-Engelsdorf im Osten der Stadt.

Das Auto fuhr in eine Glasscheibe und in die Hauswand.
Das Auto fuhr in eine Glasscheibe und in die Hauswand.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wieso das Auto gegen 11.52 Uhr in die Hauswand in der Filiale in der Engelsdorfer Straße krachte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Ein Polizeisprecher erklärte auf TAG24-Anfrage aber, dass es sich mutmaßlich um ein Versehen handelte und die 75-jährige Fahrerin eventuell Gas und Bremse verwechselt hatte.

Die Fahrerin und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst betreut.

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Bilder von vor Ort zeigen, dass der BMW bei dem Unfall stark beschädigt wurde. Der Sachschaden am Auto beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 30.000 Euro.

Der BMW wurde vorn heftig beschädigt.
Der BMW wurde vorn heftig beschädigt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Am Haus entstanden Schäden an der Wand und einer Fensterscheibe. Die Statik soll ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht betroffen sein.

Wie hoch der Sachschaden am Haus ist, wurde noch nicht beziffert. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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