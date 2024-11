Crash am Hauptbahnhof: Straßenbahn rammt Taxi

Leipzig - Unfall im Leipziger Zentrum: Am Montagabend sind an der Westseite des Hauptbahnhofs eine Straßenbahn und ein Taxi zusammengekracht.

Das Taxi wurde von der Straßenbahn gerammt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Unglück geschah laut einem Sprecher des polizeilichen Lagezentrums gegen 19.05 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße, beteiligt waren das Fahrzeug eines Taxi-Unternehmens und eine Straßenbahn der Linie 11.

Wie die Polizei am Dienstag ergänzend mitteilte, war der Taxifahrer (25) in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und wollte links an einem parkenden Auto vorbeifahren.

Dabei beachtete der 25-Jährige die von hinten kommende Tram nicht, hieß es weiter.

Der Taxifahrer habe leichte Verletzungen erlitten und sei vor Ort versorgt worden.

Mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes kamen zum Einsatz - weitere Verletzte habe es jedoch nicht gegeben.