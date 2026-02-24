Endstation Dach! Subaru überschlägt sich in Leipziger Wohngebiet

Leipzig - Dienstagnachmittag hat sich im Leipziger Südosten ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben.

In Holzhausen hat sich dieser Subaru überschlagen. © Lutz Brose

Eine ältere Frau war mit ihrem Subaru auf der Kärrnerstraße im Stadtteil Holzhausen unterwegs. Gegen 13.27 Uhr überschlug sie sich offenbar alleinbeteiligt mit ihrem Fahrzeug, das auf dem Dach liegen blieb.

Zuvor war sie mit dem linken Heck eines parkenden Skoda kollidiert, woraufhin der Subaru offenbar abhob.

"Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt", sagte Polizeisprecher Moritz Peters zu TAG24. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.