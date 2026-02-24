Opel rammt Rollstuhl im Leipziger Osten: Zwei Senioren schwer verletzt im Krankenhaus

Leipzig - Bei einem Unfall im Leipziger Osten am Dienstag wurden zwei Senioren schwer verletzt.

Der rückwärts fahrende Opel erfasste die beiden Senioren. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, ereignete sich der Unfall kurz vor 12 Uhr in der Krönerstraße.

Demnach wollte der 85-jährige Fahrer eines Opel Astra wohl rückwärts vom Gehweg auf die Straße fahren, als das Unglück seinen Lauf nahm.

"Dabei übersah er den hinter ihm befindlichen Rollstuhlfahrer und dessen Begleiterin", so der Sprecher zu TAG24.

Bei dem Zusammenstoß stürzten beide 84-Jährigen und zogen sich schwere Verletzungen zu.