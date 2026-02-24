532
Opel rammt Rollstuhl im Leipziger Osten: Zwei Senioren schwer verletzt im Krankenhaus
Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, ereignete sich der Unfall kurz vor 12 Uhr in der Krönerstraße.
Demnach wollte der 85-jährige Fahrer eines Opel Astra wohl rückwärts vom Gehweg auf die Straße fahren, als das Unglück seinen Lauf nahm.
"Dabei übersah er den hinter ihm befindlichen Rollstuhlfahrer und dessen Begleiterin", so der Sprecher zu TAG24.
Bei dem Zusammenstoß stürzten beide 84-Jährigen und zogen sich schwere Verletzungen zu.
Die zwei Senioren wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl am Auto als auch am Rollstuhl entstand Sachschaden, die genaue Höhe muss noch ermittelt werden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier