Moped-Fahrer im Krankenhaus: Mercedes rauscht in Schwalbe
Leipzig - Da beginnt das Ossi-Herz gleich zu bluten: Bei einem Unfall im Leipziger Stadtteil Lützschena-Stahmeln ist am Montagnachmittag ein Moped-Fahrer mit seiner Schwalbe von einem Mercedes erfasst worden.
Der Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr, wie Polizeisprecher Moritz Peters gegenüber TAG24 bestätigte.
Nach Informationen vom Ort des Geschehens stießen Auto und Moped auf der Kreuzung Hans-Grade-Straße und Am Exer zusammen. Der Mercedes traf das Zweirad dabei seitlich, wodurch der Moped-Fahrer stürzte und sich verletzte. "Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht", so der Polizeisprecher.
Sowohl die Schwalbe als auch der Benz wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Polizei hat bereits Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Montage: EHL Media/Erik-Holm Langhof