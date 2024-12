Crash beim Einparken: Rentner donnert gleich zweimal in Schaufenster

Leipzig - Folgenschwerer Unfall im Leipziger Südosten: Ein Rentner ist am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Auto gleich mehrfach in das Schaufenster einer Physiotherapie-Praxis gefahren. Offenbar waren gesundheitliche Probleme die Ursache.

Die Jalousien sind verbogen, die Scheibe dahinter kaputt: Ein Rentner (81) ist mit seinem Wagen hineingekracht. © Anke Brod

Das Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr in der Preußenstraße im Stadtteil Probstheida, teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Freitagvormittag mit.

Ihren Angaben zufolge habe der 81-Jährige mit seinem Peugeot vorwärts in eine Parklücke fahren wollen, dabei zunächst den Bordstein überfahren und sei schließlich in das Schaufenster gekracht.

"Anschließend setzte er zurück, fuhr dann wieder an und stieß ein zweites Mal in das Schaufenster", so die Sprecherin weiter.

Glücklicherweise wurden weder der Rentner noch andere Personen verletzt. Allerdings stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass der Mann wegen Krankheit und Medikamenteneinnahme möglicherweise nicht in der Lage war, Auto zu fahren.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.