Crash im Leipziger Osten: Tram kracht auf Auto

Leipzig - Eine Straßenbahn krachte am Montagabend in Leipzig gegen ein Auto. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Das gesamte Heck des Autos ist eingedrückt. © LeipzigFireFighter

Wie eine Sprecherin des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, seinen die Beamten gegen 19.25 Uhr über den Crash auf der Wurzner Straße Ecke Lilienstraße informiert worden.

Laut ersten Informationen sei eine Tram auf einen haltenden VW Golf aufgefahren. Die genauen Hintergründe waren am Abend jedoch noch nicht bekannt.

Die Anzahl der Verletzten war ebenfalls noch nicht klar. Mindestens eine Person habe sich jedoch leichte Verletzungen zugezogen.