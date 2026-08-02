Schwerer Frontalcrash im Landkreis Leipzig: Drei Verletzte, 20.000 Euro Schaden

Grimma/Trebsen - Auf der B107 zwischen Grimma und Trebsen (Landkreis Leipzig ) sind am Samstagnachmittag zwei Autos in einer Kurve frontal zusammengekracht. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Auf der B107 zwischen Grimma und Trebsen hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. © Sören Müller

Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr TAG24 bestätigte, ging der Notruf über einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen um 16.50 Uhr ein. Nur fünf Minuten später seien die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eingetroffen.

Nach Angaben der Polizei war der 18-jährige Opel-Fahrer auf der B107 in Richtung Grimma unterwegs, als er nach einer Linkskurve aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle verlor und in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte er sowohl mit der Leitplanke als auch mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Die 37-jährige Fahrerin wurde dabei schwer, zwei Opel-Insassen (55 und 10 Jahre alt) leicht verletzt.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Hohnstädt eilten auch drei Rettungswagen zum Einsatzort. Zudem wurde ein Notarzt per Hubschrauber hinzugezogen, so der Sprecher der Rettungsleitstelle.