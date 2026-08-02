AMG liefert sich Autorennen, dann kracht's: Fünf Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Markkleeberg - Bei einem Unfall infolge eines Autorennens auf der Bornaischen Straße in Markkleeberg sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Der Mercedes wurde bei dem Crash schwer beschädigt. Beide Insassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. © EHL Media/Wilson Vieira

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Samstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 20.40 Uhr im Bereich des Schillerplatzes, der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 11, ereignet.

Ein Linienbus hatte an einer dortigen Haltestelle gestoppt, als ein Mercedes AMG mit der rechten Vorderseite in das Heck des Busses krachte.

Wie sich inzwischen herausstellte, war dem Unfall ein illegales Rennen zwischen dem Mercedes-Fahrer (21) und zwei weiteren Fahrzeugen vorausgegangen.

Am Freitagabend war zunächst von drei Verletzten die Rede. Inzwischen hat die Polizei diese Zahl nach oben korrigiert: So zogen sich der Mercedes-Fahrer und sein Beifahrer (17) schwere, zwei Bus-Insassen (81 und 77 Jahre alt) und der Busfahrer (38) leichte Verletzungen zu.