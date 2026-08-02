AMG liefert sich Autorennen, dann kracht's: Fünf Verletzte nach Unfall mit Linienbus
Markkleeberg - Bei einem Unfall infolge eines Autorennens auf der Bornaischen Straße in Markkleeberg sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.
Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Samstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 20.40 Uhr im Bereich des Schillerplatzes, der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 11, ereignet.
Ein Linienbus hatte an einer dortigen Haltestelle gestoppt, als ein Mercedes AMG mit der rechten Vorderseite in das Heck des Busses krachte.
Wie sich inzwischen herausstellte, war dem Unfall ein illegales Rennen zwischen dem Mercedes-Fahrer (21) und zwei weiteren Fahrzeugen vorausgegangen.
Am Freitagabend war zunächst von drei Verletzten die Rede. Inzwischen hat die Polizei diese Zahl nach oben korrigiert: So zogen sich der Mercedes-Fahrer und sein Beifahrer (17) schwere, zwei Bus-Insassen (81 und 77 Jahre alt) und der Busfahrer (38) leichte Verletzungen zu.
Unfall führte zu Einschränkungen im Straßenbahnbetrieb
Rettungskräfte brachten die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.
Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.
Der Verkehrsunfalldienst nahm den Crash auf. Während der Unfallaufnahme musste die Bornaische Straße vorübergehend gesperrt werden. Dies führte auch zu Einschränkungen im Linienbetrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe: Die Linie 11 konnte vorübergehend nicht bis zu ihrer Endhaltestelle fahren.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.
Erstmeldung vom 31. Juli, 22.45 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 2. August, 10.34 Uhr.
Titelfoto: EHL Media/Wilson Vieira