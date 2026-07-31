Audi kracht in Audi: Zwei Verletzte bei Unfall in Leipzig

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Bei einem Unfall auf der Essener Straße in Leipzig-Nordost sind am Freitagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Bei einem Unfall auf der Essener Straße in Leipzig-Nordost sind am Freitagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden.

Auf der Essener Straße ist es am Freitag zu einem Unfall zwischen zwei Audis gekommen.
Auf der Essener Straße ist es am Freitag zu einem Unfall zwischen zwei Audis gekommen.  © Christian Grube

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, war ein 39-Jähriger mit seinem Audi zunächst auf der Gypsbergstraße in südliche Richtung unterwegs gewesen und hatte vorgehabt, von dieser nach links auf die Essener Straße abzubiegen.

"Nach unseren bisherigen Erkenntnissen schaute der Mann nach dem Verkehr, konnte diesen jedoch nicht ganz einsehen, weil rechts von ihm ein anderes Fahrzeug stand", so der Sprecher.

Der Rumäne bog ab, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt eines weiteren, von rechts kommenden Audis.

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Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 46-jährige Fahrer des zweiten Audis sowie seine Beifahrerin (45) leicht verletzt wurden. "Beide wurden vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht."

Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.  © Christian Grube
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Der 39-jährige Unfallfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 35.000 Euro.

Die Essener Straße ist inzwischen wieder freigegeben.

Titelfoto: Christian Grube

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