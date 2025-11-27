 838

Crash in den Morgenstunden: Kreuzung muss teilweise gesperrt werden

In Leipzig kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Von Tino Hahner

Leipzig - Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der Georg-Schumann-Straße/Breitenfelder Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd!

Das Peugeot-Cabrio ist durch den Crash arg in Mitleidenschaft gezogen worden.
Das Peugeot-Cabrio ist durch den Crash arg in Mitleidenschaft gezogen worden.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach ersten Informationen von vor Ort stießen dort gegen fünf Uhr ein Peugeot-Cabrio und ein Mercedes-Transporter zusammen.

Eine Person wurde durch den Crash verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Während der Aufräumarbeiten musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden, was zu Behinderungen im morgendlichen Verkehr führte.

Die Polizei musste die Kreuzung teilweise absperren.
Die Polizei musste die Kreuzung teilweise absperren.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Polizei nahm im Anschluss die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf und dokumentierte den Schaden an beiden Fahrzeugen.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: