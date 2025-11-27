Crash in den Morgenstunden: Kreuzung muss teilweise gesperrt werden

Leipzig - Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der Georg-Schumann-Straße/Breitenfelder Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd!

Das Peugeot-Cabrio ist durch den Crash arg in Mitleidenschaft gezogen worden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach ersten Informationen von vor Ort stießen dort gegen fünf Uhr ein Peugeot-Cabrio und ein Mercedes-Transporter zusammen.

Eine Person wurde durch den Crash verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Während der Aufräumarbeiten musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden, was zu Behinderungen im morgendlichen Verkehr führte.