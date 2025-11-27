838
Crash in den Morgenstunden: Kreuzung muss teilweise gesperrt werden
Leipzig - Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der Georg-Schumann-Straße/Breitenfelder Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd!
Nach ersten Informationen von vor Ort stießen dort gegen fünf Uhr ein Peugeot-Cabrio und ein Mercedes-Transporter zusammen.
Eine Person wurde durch den Crash verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.
Während der Aufräumarbeiten musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden, was zu Behinderungen im morgendlichen Verkehr führte.
Die Polizei nahm im Anschluss die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf und dokumentierte den Schaden an beiden Fahrzeugen.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof