Nach Straßenbahn-Unfall: Ersatzbus knallt auf Renault

Nachdem es am Samstag in Leipzig zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen war, krachte es wenig später auf derselben Straße erneut.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nachdem es am Samstagmittag auf der Lützner Straße in Leipzig zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen war, krachte es wenig später auf derselben Straße erneut. Wie sich herausstellte, war ein Ersatzbus beteiligt.

Der Bus fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den Renault auf.
Der Bus fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den Renault auf.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Dieser sei TAG24-Informationen vom Unfallort zufolge aufgrund des ersten Unfalls unterwegs gewesen.

Andreas de Parade, Sprecher des Lagezentrums, bestätigte auf Anfrage, dass der Linienbus auf das Auto auffuhr.

Die Unfallmeldung ging gegen 12.45 Uhr bei der Polizei ein.

Mann (30) von Tram erfasst: Schwerer Unfall am Westplatz sorgt für Chaos
Leipzig Unfall Mann (30) von Tram erfasst: Schwerer Unfall am Westplatz sorgt für Chaos

Eine Insassin des Renaults wurde dabei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine stationäre Aufnahme sei allerdings nicht nötig gewesen.

Sowohl an dem Auto als auch an dem Bus sind die Auswirkungen des Unfalls klar zu erkennen.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: