Nach Straßenbahn-Unfall: Ersatzbus knallt auf Renault
Leipzig - Nachdem es am Samstagmittag auf der Lützner Straße in Leipzig zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen war, krachte es wenig später auf derselben Straße erneut. Wie sich herausstellte, war ein Ersatzbus beteiligt.
Dieser sei TAG24-Informationen vom Unfallort zufolge aufgrund des ersten Unfalls unterwegs gewesen.
Andreas de Parade, Sprecher des Lagezentrums, bestätigte auf Anfrage, dass der Linienbus auf das Auto auffuhr.
Die Unfallmeldung ging gegen 12.45 Uhr bei der Polizei ein.
Eine Insassin des Renaults wurde dabei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine stationäre Aufnahme sei allerdings nicht nötig gewesen.
Sowohl an dem Auto als auch an dem Bus sind die Auswirkungen des Unfalls klar zu erkennen.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
