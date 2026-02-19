Crash in der Dresdner Straße: Straßenbahn rammt Auto
Leipzig - Es hat gekracht im Leipziger Osten: Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Donnerstagnachmittag zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei verletzt.
Der Unfall geschah gegen 16.03 Uhr in der Dresdner Straße, wie Polizeisprecher Olaf Hoppe auf Nachfrage von TAG24 bestätigte.
Demnach war die Fahrerin eines Kia in Richtung Stadtzentrum unterwegs und sei in der Folge mit einer von hinten herannahenden Straßenbahn zusammengestoßen.
Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, habe die Frau wohl nach links in die Crusiusstraße abbiegen wollen und dabei die Tram übersehen. Zur genauen Ursache konnte Hoppe noch nichts sagen.
Die verletzte Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Dresdner Straße musste zeitweise von Kräften der Bereitschaftspolizei gesperrt werden.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof