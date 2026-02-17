Arbeitsunfall in Leipzig: Mann stirbt auf dem Gelände der Wasserwerke

Leipzig - Auf dem Gelände eines Tochterunternehmens der Leipziger Wasserwerke spielten sich am Montagnachmittag dramatische Szenen ab.

Ein Mann zog sich am Montag auf dem Gelände einer Tochterfirma der Leipziger Wasserwerke tödliche Verletzungen zu.

Polizeisprecher Tom Erik Richter bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass sich gegen 15.40 Uhr ein tödlicher Arbeitsunfall auf dem Gelände an der Erich-Weinert-Straße ereignete.

Zu den genauen Umständen machte der Sprecher keine Angaben.

Nach TAG24-Informationen soll ein 38-jähriger slowenischer Arbeiter aber von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt und wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen sein.



