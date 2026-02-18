Lieferwagen kracht auf Landstraße gegen Baum: 62-jähriger Fahrer verletzt

Am Mittwochmorgen ist ein Lieferwagen in Rackwitz gegen einen Baum gekracht.

Von Jan-Gerrit Vahl

Rackwitz - Am Mittwochmorgen ist ein Lieferwagen auf einer Landstraße bei Leipzig gegen einen Baum gekracht.

Der Transporter kollidierte mit einem Baum.  © LeipzigFireFighter

Polizei und Rettungsdienst eilten am Mittwochmorgen zur Lindenstraße im Rackwitzer Ortsteil Zschortau.

Der Notruf über das verunglückte Fahrzeug erreichte die Leitstelle um 7.04 Uhr, teilte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage mit.

Aus bisher unbekannter Ursache war der weiße VW-Lieferwagen nach einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Ein anderes Fahrzeug war nicht beteiligt.

Der 62-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der 62 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.  © LeipzigFireFighter

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: LeipzigFireFighter

