Fragwürdiger Crash in Leipzig: Honda rast verkehrt herum durch Einbahnstraße und reißt Laterne um

Leipzig - Was ist denn da passiert? Das dürften sich die Rettungskräfte am Mittwochmittag in Leipzig gefragt haben, als sie einen komplett demolierten Honda und einen umgestürzten Laternenpfahl aus Beton vorfanden.

Wie schwer der Crash gewesen sein muss, ist deutlich an dem Auto zu erkennen. © Christian Grube

Der Notruf über den Unfall ging gegen 13.15 Uhr bei der Polizei ein.

Wie Sprecher Tom Richter auf TAG24-Anfrage bestätigte, war der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge auf der Brüderstraße unterwegs.

Das Brisante: Der Mann soll falsch herum durch die Einbahnstraße gefahren, dann über eine Wiese gerast und im Anschluss gegen die Laterne gekracht sein.

Dabei hatte er eine solche Wucht drauf, dass der massive Betonmast umfiel und in unzählige Einzelteile zerschellte.

Der Fahrer wurde bei dem Crash verletzt, wie schwer, war am frühen Nachmittag noch unklar. Der Rettungsdienst war vor Ort.